Tekirdağ eğitimine 2,25 milyar liralık yatırım

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tekirdağ'da Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Özer daha sonra il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, bundan sonra yapılacak il ziyaretlerinde ağırlıklı olarak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının ele alınacağını kaydetti.

Bakan Özer, okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlanması için ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde ele alacaklarını, Bakanlık olarak verilecek destekleri planlayacaklarını ifade etti.

Eğitim yatırımlarının hızlı bir şekilde bir sonraki eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi için el birliğiyle hazırlıkların sürdürüldüğünü dile getiren Bakan Özer, "Bugün de bu amaçla Tekirdağ ilimizdeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarını ele alacağız. Güçlendirme, yıkım çalışmaları ve okulların ihtiyaçlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Değerlendirme toplantısının sonunda Tekirdağ ilimize yapacağımız yeni yatırımların müjdesini inşallah sizlerle paylaşacağız." dedi.

Kentte eğitim süreçlerine destek veren tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür eden Bakan Özer, daha sonra il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

TEKİRDAĞ'A 2 MİLYAR 25 MİLYON LİRALIK YATIRIM BÜTÇESİ

İl eğitim değerlendirme toplantısı sonrasında açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılında Tekirdağ için ayrılan eğitim bütçesinin 1 milyar 66 milyon lira olduğunu, bugün kentteki eğitimin kalitesini artırmak için bütçeye 959 milyon liralık ilave yapıldığı müjdesini paylaştı.