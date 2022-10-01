Tekirdağ'da yol güvenlik çalışmaları tam gaz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ekipleri, il genelinde büyükşehire bağlı yol ağlarında yol güvenliğini üst seviyede tutacak çalışmalarına devam ediyor.TEKİRDAĞ (İGFA) - Yapılan çalışmalar kapsamında; özellikle gece sürüş yapan sürücülerin yollarını net görebilmeleri için CTP yol kenar dikmesi 11 ilçedeki yollarda yol kenarlarına ekipler tarafından dikim işlemleri gerçekleştirilirken, yoğun trafik altında yatay ve düşey işaretleme çalışmaları da devam ediyor.

Vatandaşların yol güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Vatandaşlarımızın trafik güvenliğinin sağlanması için ekiplerimiz 11 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda CTP yol kenar dikmesi ile yatay ve düşey işaretleme çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz, sürücülerin ve yayaların trafik güvenliğini sağlama adına belirli bir program dahilinde bundan sonra da yollardaki çalışmalarını sürdürecek" dedi.