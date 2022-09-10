Tekirdağ Çorlu'da çocuklar için trafik parkı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından; geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerinin yetiştirilebilmesi amacıyla, fiziki büyüme ve nüfus artışı da göz önünde bulundurularak inşa edilen Çorlu Çocuk Trafik Eğitim Parkı yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.TEKİRDAĞ (İGFA) - İçinde maket olarak, küçük ölçekte hastane, postane, idari bina, eğitim binaları, depo, amfi tiyatro, güvenlik kabini, gözetleme kulesi, çevre duvarları ve çitleri, sert zeminler ve asfalt yolların yer aldığı; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara uygulamalı olarak trafik eğitiminin verildiği Çorlu Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çorlu Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yeni eğitim ve öğretim yılında da hizmet vereceğini dile getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Çocuklarımıza uygulamalı olarak trafik eğitimi verdiğimiz Çorlu Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ekiplerimiz tarafından yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi tüm çalışmalarımızı tamamlayarak yeni dönem de çocuklarımıza uygulamalı olarak trafik eğitimi vermeye devam edeceğiz” dedi.