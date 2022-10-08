Tekirdağ Büyükşehir'den enerji tasarrufu projesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) doğaya ve geleceğe duyduğu saygı ve sorumlulukla enerji giderlerini ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla Tekirdağ genelindeki verimlilik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Aşağısevindikli Terfi Merkezi’nde modernize çalışmaları tamamlandı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından sürdürülen çalışmalarda Aşağısevindikli temiz su terfi merkezindeki mevcut pompa sistemlerinin elektrik tüketiminin yüksek olmasından dolayı modernize edilme ihtiyacı duyularak çalışmalara 2021 yılında başlandı. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde mevcut sistemin debi ve basma yüksekliği değerlerine en yakın olan en verimli günümüz teknolojisi son sistemleri bulundu. Proje tasarımları, katı model tasarımları ve analizleri TESKİ bünyesinde görev yapan mühendisler tarafından gerçekleştirildi. Yurt dışından temin edilen yüksek verimli pompa motorlar Eylül ayında montajlanarak devreye alındı ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Süleymanpaşa ilçemizde bulunan ve temiz su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Aşağısevindikli Terfi Merkezi, kurulduğu 2000 yılından günümüze 5 adet 185 kw gücündeki yatay çok kademeli pompalarla hizmet vermekteydi. Bu pompa ve motor sistemleri zamanın en iyisi olarak seçilmiş olsa da günümüz teknolojisinde enerji tüketimleri açısından geride kalmıştır. Proje fizibilite hesaplarında her ne kadar ilk yatırım maliyetine bakılsa da günümüzde yükselen enerji maliyetleri nedeniyle enerji giderleri en önemli kalem olarak karşımıza çıkıyor.

Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak bunun bilinç ve sorumluluğundan hareketle bu gibi eski sistemlerin verimsiz çalışmalarına kayıtsız kalmayıp modernize etme yoluna gittik. Yeni kurulan sistemle terfiden iletilen bir metreküp suyun enerji tüketimi yüzde 30 civarında düşürülerek 2,9 milyon TL’lik yatırım bedeli ile yılda 1.590.000 kWh elektrik ve 5,5 milyon TL civarında tasarruf sağlanacak olup amortisman süresi ise 7 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşecektir. Ayrıca modernize ettiğimiz sistemde arıza olma olasılığı da sıfıra indirilerek meydana gelecek herhangi bir arızanın da önüne geçilecektir. Bu modernize ettiğimiz Aşağısevindikli Terfi Merkezi’imizin tüm vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.