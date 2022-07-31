Tek numara ile 'acil' engeller kalktı!

112 Acil Çağrı Merkezleri yılbaşından bu yana yaklaşık 60 milyon çağrıyı yanıtladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yaygınlaştırılan 112 Acil Çağrı merkezlerinde, yılbaşından bugüne kadar 59 milyon 107 bin çağrıya yanıt verildiğini açıkladı.

Bakanlık, yerli ve milli yazılım imkanlarıyla geliştirilen ve sıhhi imdat, polis, jandarma, orman yangını, sahil güvenlik ve AFAD'ın acil çağrı hatlarının tek bir numara 112’de birleştiren 112 Acil Çağrı Merkezleri ile ilgili istatistiki verileri duyurdu.

81 ilde hizmet veren acil çağrı merkezlerinde bu yılın 7 aylık döneminde toplam 59 milyon 107 bin 410 çağrının karşılandığı, bu çağrıların 40 milyon 748 bin 69’unu asılsız çağrılar oluştururken asıllı çağrı miktarı ise bu süreçte 18 milyon 359 bin 341 olarak kaydedildi.

TEK NUMARA 112 İLE ACİL DURUMLARDAKİ ENGELLER KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezlerinde işitme ve dil-konuşma engelli bireylerin acil yardım çağrıları, Engelsiz 112 hizmeti ile karşılanıyor. Engelsiz 112 hizmeti kapsamında yılbaşından bugüne kadar 1600 vatandaşa görüntülü işaret dili hizmeti sunuldu.

Araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemi olarak tanımlanan e-call sistemi, olası trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı bile olsa otomatik olarak 112'yi arayarak, aracın bilgisayar sistemlerinden alınan kaza anına ilişkin verileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletiyor.

Gerek olması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden aracın geri aranabilmesini sağlıyor. 01 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında e-call sistemiyle, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde 44 bin 305 acil duruma anında müdahale edildi.