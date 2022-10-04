Tek kişilik tatil seyahatleri azaldı

2022 yaz sezonunda 2021’e göre tercih edilme oranı en çok artan bölgeler Alanya ve Fethiye oldu. Tatil bölgelerine alınan biletlerde tek kişilik biletlerin oranı yüzde 5'e düşerken, otobüs yolculuklarında en ucuz ve en pahalı rotalar da belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Obilet.com’un otobüs, uçak bileti ve otel rezervasyonu satış verilerini derleyerek yaptığı çalışmada, 2022 yaz sezonunda 2021’e göre tercih edilme oranı en çok artan bölgeler Alanya ve Fethiye oldu. 2021 yazında orman yangınlarıyla gündeme gelen Marmaris ve Manavgat/Side bölgelerine olan talepteki artış daha sınırlı kaldı.

Önceki yıllarda İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasıyla hızlı bir artış yakalayan Çeşme bölgesi ile konaklama-yeme-içme maliyetlerinin artmasından olumsuz etkilenen Bodrum’daki artış da benzer şekilde Alanya ve Fethiye’nin gerisinde kaldı.

Bu yıl tatil beldelerine gerçekleştirilen bireysel seyahatlerin toplamdaki oranının azaldığı, ailecek veya grup şeklinde yapılan bilet alımlarının arttığı tespit edildi. Tatil bölgelerine alınan biletlerde tek kişilik biletlerin oranı yüzde 5 düşerken, 3 ve 4 kişilik bilet alımlarının oranı yüzde 10 arttı.

OTOBÜS BİLETLERİNDE EN UCUZ ORHANGAZİ-YALOVA, EN PAHALI VAN-ANTALYA

Seyahat bileti alımı ve otel rezervasyonlarında online platformları tercih eden müşteriler içinde, nüfusun genelindeki mobil telefon kullanım oranlarından farklı olarak, iOS kullanıcılarının Android kullanıcılarına kıyasla daha ağır bastığı gözlendi. Ayrıca, seyahatlerini tatil yörelerine gerçekleştiren kullanıcılardaki iOS kullanıcılarının oranı, tatil dışı bölgelere seyahat eden kullanıcılardaki iOS kullanıcılarına göre yüzde 6 arttı. Aynı inceleme Android kullanıcıları için yapıldığında bu oranın yüzde 10 daha az olduğu tespit edildi.

Bu arada bu yaz tatil beldelerine yapılan otobüs yolculuklarında en ucuz bilet tutarı Orhangazi-Yalova rotasında 19 TL, en pahalı bilet tutarı ise Van-Antalya ve Van-Fethiye arasında 975 TL olarak gerçekleşti.