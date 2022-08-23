TEGV’e yurt içi ve yurt dışından ödül yağdı

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), web sitesi www.tegv.org Türkiye’nin en prestijli web ödüllerinden biri olan Altın Örümcek’ten dört dalda beş ödül ile döndü.İSTANBUL (İGFA) - Faaliyetlerine başladığı 1995 yılından bu yana 90 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle 3 milyondan fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), yenilenen yüzüyle 23 Ocak’ta kullanıma açılan www.tegv.org sitesi Altın Örümcek Ödüllerinden dört dalda beş ödül ile döndü.

TEGV’in hazırladığı 2021 yılı Entegre Faaliyet Raporu ise faaliyet raporlarının Oscar’ı” olarak anılan ARC’den dört altın, bir gümüş olmak üzere beş ödüle layık görüldü.

Kategori bazında verilen ödüllerde rapor, “Sivil Toplum Kuruluşu”, “İç Dizayn”, “İnfografik”, “Fotoğraflar” kategorilerinde altın ödülü alırken, “Kapak” kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.