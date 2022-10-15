TDP'den Bartın için eğitim bursu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında yaşanan patlamada şehit olan madenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese Müdürlüğünde yaşanan patlamayı büyük bir üzüntüye öğrendiklerini belirten TDP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akgün, “Madende grizu patlaması sonucu yaşanan olay bir kez daha yüreğimizi yaktı. Maalesef olayda şu ana kadar 28 madencimiz şehit oldu. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı olan madencilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah maden ocağında mahsur kalan madenci kardeşlerimizden güzel haberler alırız. Türkiye Değişim Partisi olarak olayı yakından takip ediyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın” dedi.