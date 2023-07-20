TDK bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o sözcüklerden bazıları...ANKARA (İGFA) - Türkçe Sözlük'ün 12. baskısı çıktı. 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.
Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)
Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)
Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)
Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel
Unvan (eski) / Ünvan (güncel)
Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)
Yakan top (eski) / yakantop (güncel)
Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
Kayyum (eski) / kayyım (güncel)
Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)
Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)
Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)
Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)
Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)
Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)
Boy bos (eski) / boy pos (güncel)
Pilili (eski) / Pileli (güncel)
Yürük (eski) / Yörük (güncel)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25