TDBB 20. Yıl Programı'na Numan Kurtulmuş da katıldı

Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yaptığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 20’nci yıl programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu kadar sancılı, yoğun problemi olan bu dönem içerisinde Türk devletleri arasındaki işbirliği imkanının artırılması potansiyeli önemli bir fırsattır” dedi.

İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara da değinen Kurtulmuş, “Böyle bir ortamda maalesef dünyanın vicdanı sızlıyor. Din, mezhep, meşrep, siyaset ayrımı gözetmeksizin kalbinde azıcık insanlığa yer olan herkesin bu insanlık dışı, vahşi, artık katliam demenin de çok ötesinde neredeyse soykırım boyutlarına ulaşmış olan bu katliama karşı seyirci kalmadığını, sesini yükselttiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda söylediği gibi ‘dünya beşten büyüktür’ sözü, yani dünyanın yeni bir küresel mimariye ihtiyacı olduğu gerçeği bir kere daha bütün yalınlığıyla, bütün çıplaklığıyla insanlığın gündemine geliyor.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği bu anlamda sadece bir belediyecilik fonksiyonu icra etmeyecek aynı zamanda kültürel ve siyasal bir birliğinde alt yapısını oluşturacak önemli bir kuruluşumuzdur” diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “30 ülkeden 1.206 üyesi bulunan TDBB çatısı altında pek çok meselede ortak duruş sergileyerek, Türk Cumhuriyetleri’nin uluslararası platformlardaki gücüne güç kattık. Emeği geçen, önceki dönem Birlik Başkanlarımıza ve değerli yönetimlerine bu vesileyle yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu. Dünyanın son dönemlerde hiç olmadığı kadar barışa ve huzura ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Altay, “Özellikle Filistin’de gerçekleşen ve hiçbir vicdana sığmayan ahlak dışı saldırılar; yüreğinde insanlık namına bir zerre dahi taşıyan herkesi derin bir üzüntüye boğmaktadır. Tarihe utanç vesilesi olarak geçecek bu menfur saldırıları, şiddetle ve esefle kınadığımızı belirtmek isterim. Bizler de bu korkunç saldırılara sessiz kalmayacak, bugüne kadar olduğu gibi bugün de Filistin’e elimizi uzatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.