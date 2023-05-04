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TCG Anadolu'ya İzmir ilgisi

GÜNDEM 04.05.2023, 09:24
TCG Anadolu'ya İzmir ilgisi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli üretim olan en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmir’e yanaştı. Gemiyi ziyaret eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bugün son derece anlamlı ve farklı bir mutluluk içindeyiz. Bu eser, milletimizin inancının somut bir örneği, yarınlarımızın teminatıdır” dedi.İZMİR (İGFA) -  Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir Alsancak Limanı’na yanaşan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu’yu ziyaret etti. Yapım aşamasından suya indirildiği ana kadar TCG Anadolu gemisini yakından takip ettiğini belirten Rektör Hotar, “Bugün son derece anlamlı ve farklı bir mutluluk içindeyiz. Bu eser, milletimizin inancının somut bir örneği, yarınlarımızın teminatıdır” dedi.

Deniz kuvvetleri amirlerinden TCG Anadolu ile ilgili bilgiler alan Rektör Hotar, Türkiye’nin küresel ölçekte hedefleri olan, son derece iddialı bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda hayallerine koştuğu bir süreçten geçtiğini belirten Rektör Hotar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; havada, denizde, karada, yerin altında, uzayda, nerede olmamız gerekirse oradayız. Milli savaş gemimizi İzmir’imizde ağırlamaktan son derece mutluyuz” diye konuştu.

“GÜVEN VERİCİ”

Açıklamalarını sürdüren Rektör Hotar, şunları kaydetti: “TCG Anadolu önce İstanbul'daydı. Oradan yola çıkıp Çanakkale Şehitliğimizi selamladı ve şimdi güzel İzmir'imizde. Tüm vatandaşlarımız gibi bizler de eserimizle gurur duyduk. Yapım aşamasından suya indirildiği aşamaya kadar bu devasa gemimizi takipteydik. Umarım kullanmak için mecbur kalmayız ancak ihtiyacımız olduğunda ülkemizin böylesi bir askeri üstünlüğünün, savunma kabiliyetinin olduğunu bilmek güven veriyor. Tekrardan başta muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TCG Anadolu’yu Türk Deniz Kuvvetlerimizin envanterine kazandıranlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

İzmir ve çevre illerden birçok vatandaşın TCG Anadolu’yu yakından görebilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu günde DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ziyaretinde, akademik iş birlikleri için İzmir’de bulunan Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tamam Cafarova, Azerbaycan Diller Üniversitesi’nden Coşgun Dadaşov, DEÜ Genel Sekreteri Engin Basmacı ve DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Olgun Çiçek eşlik etti.

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