TCG Anadolu Sarayburnu'ndan 'planlı' ayrılıyor

Türk donanmasının hizmetine giren ve 1,5 aydır ziyaretçiye açık bulunan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, planlı faaliyetleri dolayısıyla Sarayburnu Limanı'nda ayrılıyor.ANKARA (İGFA) - İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu, demir attığı Sarayburnu Limanı'ndan 1 Haziran sabahı itibariyle ayrılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Sarayburnu’na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG ANADOLU'nun planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG ANADOLU'nun ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşı ağırladığını, İstanbul sonrasında 3 Mayıs-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında İzmir Alsancak’a giden geminin ziyaret süresince 148 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiği kaydedildi.

17 Mayıs'tan bu yana yeniden İstanbul Sarayburnu’nda halkın ziyaret ettiği TCG ANADOLU'nun 11 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki İstanbul ve İzmir liman ziyaretlerinde toplamda 400 bine yakın vatandaşın buluştuğuna dikkati çeken MSB, gösterilen yoğun teveccüh dolayısıyla vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1663991919037370370