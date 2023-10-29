TCG Anadolu geçit törenine hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine tüm vatandaşları davet etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için geçit törenine hazırlanan TCG ANADOLU, “Vatan Düdüğünün” çalmasıyla Sarayburnu’ndan avara etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihî günde, İstanbul Boğazı’nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, 7'den 70'e herkesi bayraklarıyla saat 16.00'dan itibaren İstanbul Boğazı'na davet etti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1718545728601989525

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı paylaşımda, İstanbul Boğazı’nda 100 savaş gemisiyle yapılacak geçit töreninde yer alacak olan TCG ANADOLU’da; Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin yanı sıra Kızılelma ve Bayraktar TB3 de yer alacağını duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1718567884568285277