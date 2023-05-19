TBMM yeni üyelerini bekliyor
14 Mayıs seçimlerinin ardından, TBMM'de 28. dönemde görev yapacak milletvekillerinin kayıt işlemleri 19-21 Mayıs günleri arasında da devam edecek.ANKARA (İGFA) - TBMM, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt yaptırmasını bekliyor.
TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığınca, 28'nci Dönem milletvekilleri için kayıt masaları oluşturulduğu duyuruldu.
Mazbatasını aldıktan sonra kayıt için Meclise gelecek milletvekillerini Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı personeli giriş kapılarında çiçek ve çikolata ile karşılayacak.
Milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü'ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.
Mazbatasını teslim edecek olan milletvekilleri, daha sonra Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalar için parmak izi verecek. Kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti takdim edilecek.
Milletvekilleri, 28. Dönem TBMM Albümü için de fotoğraf çektirecek.
Bu arada ilk üç gün itibarıyla kayıt yaptıran milletvekili olmazken kayıt işlemlerinin hafta sonu da süreceği bildirildi.
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