TBMM yarın mesaisine başlıyor

Üç aylık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına yeniden başlayacak. Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanacak.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Özel oturumla toplanacak Meclis Genel Kurul'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un birleşimi açması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşacak.

MECLİS GÜNDEMİ YOĞUN

Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.

Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

İNTERNET HABER SİTELERİNE AYAR

Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Öte yandan Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Bu arada 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.