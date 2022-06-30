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TBMM tatile girecek ancak 5 komisyon çalışabilecek
GÜNDEM 30.06.2022, 09:40
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 5 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - TBMM tatile giriyor. Ancak Meclis'in tatilde olması ve ara vermesi sırasında 5 komisyonun çalışabileceği yönünde karar aldı.
Buna göre TBMM bünyesindeki Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu meclisin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışacağı kaydedildi.
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