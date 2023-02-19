TBMM personeli Kahramanmaraş'ta sıcak yemek veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Elbistan ilçesine gelen TBMM personeli, kurdukları sahra mutfağında her gün 2 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veriyor.KAHRMANMARAŞ (İGFA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'da evleri zarar görenlerden ilçede kalanlar yaşamlarını kurulan çadır kentlerde sürdürmeye çalışıyor.

Depremin hemen ardından Elbistan'a gelen gönüllü ekipler, ilk zamanlar arama kurtarma çalışmalarına katılırken, bu çalışmaların sona ermesinin ardından kurdukları sahra mutfağında yemek ihtiyacını gideriyor.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre afet sonrası bölgeye gelen Meclisin birçok biriminde görevli gönüllüler de depremzedelere yemek ve çay ikramında bulunarak, Meclis'te toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Öte yandan, TBMM'nin başlattığı ayni yardım kampanyası çerçevesinde daha önce deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerine ek olarak, Meclis personelinin tedarik ettiği mutfak, gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri, jeneratör ve portatif tuvaletlerin bulunduğu tır bölgeye ulaştı, yardımlar depremzedelere dağıtıldı.