TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Yayımlanan TBMM Kararı'na göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclisin çalışmalarına devam etmesi yönünde meclisin 13 Haziran tarihli genel kurulunda alınan karar resmilemiş oldu.