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TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan Kayseri'ye ziyaret

GÜNDEM 26.02.2024, 18:48
TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan Kayseri'ye ziyaret

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri, Kayseri'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalara ziyaret gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki komisyon üyeleri, ilk olarak ASPİLSAN'ı ziyaret ederek, şirketin üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından TOMTAŞ'ı ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, hazırlanan sunumu izleyerek firma hakkında bilgi edindiler.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Hulusi Akar, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de havacılık tarihinin çok eskilere dayandığını belirterek, şehirde geçmişte uçak yapıldığını ve ihraç edildiğini hatırlattı. Akar, çalışmaların ülke ekonomisi ve sanayisi için değerli olduğuna dikkati çekerek, örnek bir tesisin yapıldığını ifade etti.

TOMTAŞ'ta üretime başlanıldığını anlatan Akar, "Hem ilimiz hem de bölgemiz için gerekli katkıyı en üst seviyede yapmalarıdır. Buna gayret gösteriliyor. Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız burada farklı bir model uyguladılar. Her inşaat bittikten sonra oraya uygun makineyi koydular ve hemen üretime başladılar. Şu an üretim başlamış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde gelecek makinelerle de tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Akar, Kayseri'de övünülecek konuların olduğunu dile getirerek, "Bunlardan birincisi ASPİLSAN. Oradaki bazı unsurların KAAN'da kullanıldığı bilgisini aldık. Burada arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla inşallah KAAN için de parçalar üretilecek ve katkı sağlanacak. Dolayısıyla gururluyuz ve son derece mutluyuz." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, daha sonra Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

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