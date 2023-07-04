TBMM mesaisine başlıyor

Kurban Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil sonrasında haftalık çalışmasına bugün başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulda, balıkçıların, su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunlarına yönelik araştırma önergesini de görüşecek. Görüşmeler sonrasında balıkçılık ve su ürünlerine yönelik araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, haftalık mesaisine bugün başlıyor.

TBMM Genel Kurulu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu kurulması ile uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tekliflerini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Genel Kurulda Çarşamba ve Perşembe günü de uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri ele alınacak.

Bu arada emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 5 Temmuz Çarşamba günü yeni yasama döneminin ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, komisyon bünyesinde faaliyet gösterecek alt komisyonlar kurulacak.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantılarında ise bugün saat 10.45'te MHP, saat 1245'te Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, saat 13.30'da ise CHP toplantılarını gerçekleştirecek.