TBMM Komisyonu'ndan Kocaeli Büyükşehir'in projelerine övgü

Türkiye Büyük Millet Meclisince yaşlı vatandaşların çeşitli alanlarda yaşadıkları sorunların araştırılması için kurulan komisyonun ilk durağı Kocaeli oldu. Komisyon üyelerinden Büyükşehir’in Türkiye'ye örnek olacak projelerine övgüler yağdıANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaşlı vatandaşların çeşitli alanlarda yaşadıkları sorunların araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması için komisyon kurdu. 19 üyeden oluşan ve 3 ay görev yapması planlanan komisyon üyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılara yönelik proje ve faaliyetlerini inceledi.

YAŞLI HİZMETLERİ HAKKINDA BRİFİNG VERİLDİ

Türkiye’de yaşlı vatandaşların yaşadıkları sorunları araştırmak, ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek ve gerekli tedbirlerin alınması için TBMM tarafından kurulan komisyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti ve yaşlılara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YAŞLILARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR ARAŞTIRILACAK

TBMM Genel Kurulu’nda siyasi partilerin aynı konuda verdikleri önergelerin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan ‘Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesini öngören Araştırma Komisyonu’ 19 üyeden oluşuyor. Buna göre Meclis Araştırma Komisyonu’nda Erol Kaya Başkan, İbrahim Halil Fırat Başkan Vekili, Lütfiye Selva Çam Sözcü, Abdurrahman Başkan Katip, Müzeyyen Şevkin, Kemal Peköz, Arife Polat Düzgün, Yavuz Subaşı, Mustafa Esgin, İmam Hüseyin Filiz, Dilşah Canbaz Kaya, İffet Polat, Nazır Cihangir İslam, Cemal Bekle, Sefer Aycan, Emine Zeybek, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Neslihan Hancıoğlu ve Semiha Ekinci üye olarak görev yapıyor.

“YAŞLILARA YÖNELİK BİRÇOK PROJE YÜRÜTÜYORUZ”

Maide Restoran’da TBMM Komisyonu üyelerini ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir olarak yaşlılara yönelik birçok proje yürüttüklerini ifade etti. Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada, “Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren çalışmalar aslında büyük risk alanındadır. Sosyal Bilimler içinde hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlama açısından en kirik problemlerden biridir. Mesela bir hizmeti sağladığınızda o hizmeti keyfi olarak vermek popülizm tarafına yaklaşmak ile sürdürülebilirliğini sağlamak arasında hakikaten çok ince çizgi vardır ve zaman zaman bunlar gözden kaçırılır. Bir süre sonra özellikle 90’ların başından itibaren gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusa dair sorunlarla birlikte tartışılan bir sosyal politika sorunu vardır. Ülkemiz bununla daha yüz yüze gelmedi. Nüfustaki yaşlanma problemi ile birlikte hem sağlık harcamalarında hem de sosyal harcamalarda ciddi sıkıntılar artmaya başlayacak. Sigorta sistemi başka sıkıntılara maruz kalacak. Bunun sürdürülebilirliği başlı başına bir problem olacak” ifadelerini kullandı.

KAYA: ÖMRÜ UZAYAN YAŞLI BİR NÜFUSUMUZ VAR

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Komisyon Başkanı Erol Kaya, yaşlılara yönelik pek çok faaliyet ve proje geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Komisyon Başkanı Erol Kaya yaptığı konuşmada, “Bizim komisyon olarak ilk çalışmamız. Bizim buradaki temel gayemiz 1 Haziran’da başlattığımız ve 31 Aralık arası izleyeceğimiz komisyon çalışmamızdır. Yaklaşık 8 kamp yaptık. Kurum, STK ve Akademisyenlerle fikir alış verişinde bulunduk. Hedefimiz projeleri uygulamalarıyla görmek. Ülkemizin yaşlı nüfusu artmaktadır. Türkiye üzerinden yüzde 8 yaşlı bireyi olan Kocaeli’de sirenler çalmaya başladı diyebiliriz. Çünkü Avrupa yüzde 10 seviyesinde olan yaşlı nüfusunu yaşlı bir toplum olarak görüyor. Türkiye bu skalaya girmek üzere. Bizim bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Bu aslında çok iyi bir şey. Sağlıklı yaşayan ve ömrü uzayan yaşlı bir nüfusumuz var” dedi.

“KOCAELİ ÖRNEK BİR BELEDİYE”

Konuşmasında Kocaeli’nin örnek bir belediye olduğunu belirten Kaya, “Başkana ve ekibine teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey’den bir ricam var. Kocaeli örnek bir belediyedir, bu sebeple ilk ziyaret durağımız Kocaeli oldu. Buradaki çalışmalardan bir rol model oluşturmalıyız. Bunu örf, adet ve önerilerle bize sunabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

GENİŞ AİLEM NEDİR?

Geniş Ailem projesi, kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan ve yardımcı kimsesi olmayan 65 yaş üstü bireylere destek olmak amacıyla sunulan hizmetlerin bütünüdür. Bu kapsamda 2019 yılında hayata geçirilen çalışmalarda şuana kadar 314 bin 238 hizmet sunumu gerçekleşti.

PROJE HEDEFLERİ

Hedef kitlenin yaşam koşullarını iyileştirmek, sağlık, eğitim, barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayarak birbirini tamamlayan hizmetler bütünü sunmak. Yaşlı bireyleri kendi yaşam alanlarında psikolojik olarak destekleyerek pozitif yaşlanma ihtiyacını karşılamak ve manevi onarım sağlamak. Sosyo-kültürel aktiviteler düzenleyerek bireylerin akranları ile sosyalleşmelerine, yalnızlık duygularının giderilmesine destek olmak. Refakat hizmeti ile vatandaşlara gidecekleri kurumlarda eşlik etmek. Yasal süreçlere dair işlemleri yürütmek, sonuçlanıncaya kadar takip etmek ve muhtaçlık hissi yaşamalarını önlemek Geni Ailem projesinin hedeflerini oluşturuyor.

GENİŞ AİLEM KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

Geniş Ailem sosyal destek hizmetleri, resmi işlerde destek hizmetleri, sağlık destek hizmetleri, öz bakım hizmeti, ev temizliği hizmeti, elektrikli hasta karyolası yatağı, bakım aparatları hizmeti, gönül kazan hizmeti, hasta nakil hizmetleri, engelsiz taksi, eğitim hizmetleri, hayata tutun projesi, tedbir-i mekân projesi, şifalı balkonlar ve hayatın içindeyim projeleriyle hizmet veriyor.