TBMM eski Başkanı Toptan'dan Rize'ye ziyaret

23. TBMM eski Başkanı Köksal Toptan ve beraberindeki heyet, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret etti.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Rahmi Metin'le istişarelerde bulunan TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, Başkan Metin'e hizmetlerinin Rize'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, şeref defterini imzaladı.

Kendilerini ziyaretlerinden dolayı Toptan'a teşekkürlerini sunan Başkan Metin, ziyaretin sonunda Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı da yapan Toptan'a hediyelik çay takdiminde bulundu.