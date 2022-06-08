TBMM eski başkanı İsmail Kahraman Kütahya'da

Dumlupınar Üniversitesi mezuniyet töreni için Kütahya'ya gelen TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a yaptığı ziyarette, Kütahya Belediyesi şeref defterini imzaladı.

Kütahya’da olmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Kahraman, Kütahya’nın kadim bir şehir olduğunu vurguladı. Derin tarihinin yanında milli ve manevi değerleri ile ön plana çıkan Kütahya’nın, önemli potansiyelleri olduğunu belirten TBMM 27. Dönem Başkanı Kahraman, ev sahipliği için Başkan Işık’a teşekkür etti.

TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyeti Kütahya Belediyesi’nde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Işık, nazik ziyareti için Kahraman’a teşekkür ederek, Kütahya’nın simgesi çini hediye etti.