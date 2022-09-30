TBMM'de soru önergesi sayısı 73 bini, dokunulmazlık dosyası ise bin 600'ü aştı

TBMM Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergesi sayısının 73 bin 500'ü geçtiğine dikkati çeken Mustafa Şentop, 27. Dönem'in, daha önceki yasama dönemleriyle kıyaslandığında TBMM Başkanlığı'na en fazla yazılı soru önergesinin sunulduğu dönem olduğunu dile getirdi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 1 Ekim 2021'de başladığı 5. Yasama Yılı'nı sonlandırmış ve tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı'na başlanacağına dikkati çekerek, 5. yasama yılını değerlendirdi.

Meclis'in, yoğun bir yasama yılını geride bıraktığını anımsatan Şentop, 5. Yasama Yılı'nda, Meclis Genel Kurulunda, 112 birleşim ve 486 oturumun gerçekleştirildiğini, 818 saat 50 dakika çalışma yapıldığını, Genel Kurul, komisyonlar ve Başkanlık Divanı çalışmaları kapsamında toplam 74 bin 694 sayfa tutanak tutulduğunu bildirdi.

Toplam 83 kanun teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girdiğini, TBMM Genel Kurulunda çeşitli konularda 31 TBMM Kararı alındığını anlatan Şentop, milletvekillerince Meclis Başkanlığına 19 bin 710 yazılı soru önergesi verildiğini kaydederek, Başkanlığa sunulan yazılı soru önergesi sayısının 73 bin 500'ü geçtiğine dikkati çekti.

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27. Dönem'in, daha önceki yasama dönemleriyle kıyaslandığında TBMM Başkanlığına en fazla yazılı soru önergesinin sunulduğu dönem olduğunu ifade eden Şentop, "Açılışından bugüne kadar tüm yasama dönemleri kıyaslandığında bu sayı, TBMM Başkanlığına bir yasama dönemi içinde sunulan en fazla Meclis araştırması önergesi sayısına karşılık geliyor, hatta önceki 3 yasama döneminde TBMM Başkanlığına sunulan toplam Meclis araştırması önergesi sayısı 6 bin 553 olup bu sayı, 27. Dönem'in başlangıcından 5. Yasama Yılı sonuna kadar tek bir dönemde verilen toplam Meclis araştırması önergesi sayısını geçemedi. 27. Yasama Dönemi'nin halen devam ettiği düşünüldüğünde, TBMM Başkanlığına sunulan toplam Meclis araştırması önerge sayısının daha da artacağını ve gelecek yasama dönemlerinde kırılması hayli zor olacak bir rekor seviyesine ulaşacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

27. DÖNEMDE TEZKERELER BİN 600'Ü GEÇTİ...

TBMM'nin 24. ve 26. yasama dönemlerinde soru önergelerinin muhataplarınca toplam cevaplandırılma oranları yüzde 60,3 ve yüzde 45,4 iken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçerli olduğu 27. Dönem'de bu oranın yaklaşık yüzde 64 olduğunu bildiren Şentop, geçen yasama yılında TBMM Başkanlığı'na 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldiğini belirterek, "Bunlardan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen 2 tezkerede TBMM Genel Kurulu tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi, 1 tezkere ise istem üzerine Cumhurbaşkanlığına iade edildi. 5. Yasama Yılı'nda sunulanlarla birlikte 27. Yasama Dönemi'nin tamamında Meclis Başkanlığına sunulan tezkerelerin toplamı ise maalesef 1600'ü geçmiştir." diye konuştu.

Öte yandan TBMM Başkanı sıfatıyla 48 farklı ülke ve 3 uluslararası örgütten Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Hükümet Başkanı, uluslararası örgüt veya parlamento başkanı ve diğer devlet yetkilileriyle 119 ikili görüşme yaptıklarını hatırlatan Şentop, "Bütün bu görüşmelerde ülkemiz lehine bir iklim oluşturmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Bu arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yeni döneme ilişkin toplantısı öncesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması"nda birinci olan şarkı dinletildi.