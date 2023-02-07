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TBMM'de 'egemenliği' simgeleyen bayrak dışındaki tüm bayraklar yarıya indirildi
GÜNDEM 07.02.2023, 16:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan etmesinin ardından TBMM’de, ‘milli egemenliği’ simgeleyen Türk bayrağı dışındaki bayraklar yarıya indirildi.ANKARA (İGFA) - TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türk Bayrağı Kanunu uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Türk Bayrağı ‘milli egemenliği’ temsil ettiği için hiçbir zaman, Anıtkabir'deki bayrak da 10 Kasım dışında yarıya indirilemiyor.
Ancak milli yas nedeniyle Meclis kapıları ve ek binalardaki bayraklar yarıya indirildi.
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