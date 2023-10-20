TBMM'de bütçe mesaisi başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçenin sunumunu yapacak. Komisyon görüşmeleri 24 Kasım Cuma günü tamamlanacak. 2024 bütçe teklifi, 4-15 Aralık tarihleri arasında Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanlığı, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi İle 2022 Yılı Sayıştay Raporlarının Plan Ve Bütçe Komisyonu Görüşme Takvimine ilişkin takvimi resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre;

TARİH GÜN KAMU İDARELERİ 20/10/2023 Cuma 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Yürütme Tarafından Komisyona Sunuluşu

(Saat: 14:00) 26/10/2023 Perşembe 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler 27/10/2023 Cuma TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesin Hesap)

Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

SAYIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap) 31/10/2023 Salı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kamu İhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye İstatistik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)

Yatırımcı Tazmin Merkezi (Sayıştay Raporu)

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi (Sayıştay Raporu) 01/11/2023 Çarşamba TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Helal Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) 02/11/2023 Perşembe ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Sosyal Güvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu) 03/11/2023 Cuma GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu) 07/11/2023 Salı SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Ahiler, Batı Akdeniz, Bursa Eskişehir Bilecik, Dicle, Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk Standardları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Türk Patent ve Marka Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Uzay Ajansı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu) 08/11/2023 Çarşamba İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Göç İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) 09/11/2023 Perşembe SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap +Sayıştay Raporu)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

SBT Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketi (Sayıştay Raporu) 10/11/2023 Cuma ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

İklim Değişikliği Başkanlığı (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Çevre Ajansı (Sayıştay Raporu) 13/11/2023 Pazartesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu) 14/11/2023 Salı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Yükseköğretim Kalite Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

Üniversiteler (Özel Bütçe), (127 Bütçe + 127 Kesin Hesap + 104 Sayıştay Raporu) 15/11/2023 Çarşamba KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kapadokya Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Uludağ Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe)

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (Sayıştay Raporu) 16/11/2023 Perşembe MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Sayıştay Raporu) 17/11/2023 Cuma ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Nükleer Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) 20/11/2023 Pazartesi DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) (Sayıştay Raporu) 21/11/2023 Salı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Karayolları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) (Sayıştay Raporu) 22/11/2023 Çarşamba AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) 23/11/2023 Perşembe ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Hakimler ve Savcılar Kurulu (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

YARGITAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

DANIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) 24/11/2023 Cuma CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Arşivleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

İletişim Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Savunma Sanayi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Sayıştay Raporu)

Yatırım Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

Finans Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

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2024 YILI GELİR BÜTÇESİ

2024 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ

2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ

ÇALIŞMA SAATLERİ

SABAH: 10:00 - 13:30 (Pazartesi günleri günlük program 11:00'de başlayacaktır.) ÖĞLEDEN SONRA: 14:30 – 19:00 AKŞAM: 20:00 – Günlük programın bitimine kadar.