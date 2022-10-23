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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

GÜNDEM 23.10.2022, 13:08
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalık çalışmasına 25 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.ANKARA (İGFA)- Bu haftaki Genel Kurulda görüşmelerine başlanacak Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri kapsamında öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar mezuniyetten 2 yıl sonra ödemeye başlayacağı, 6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alması gibi konular da düzenlenecek.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak kanun teklifi kapsamında, karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Haziran 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunların internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020'den itibaren verilen ancak tebliğ yapılmamış idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilen cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİNDE BU HAFTA NE VAR?

Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın yapacağı toplantıda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Düzenlemeye göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanacak. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve il özel idareleri, gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

İndirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak. İmar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, tebliği dahil eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 26 Ekim Çarşamba günü 2023 bütçe maratonu başlayacak. Komisyonda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak. Komisyonun perşembe günkü toplantısında ise TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştayın 2023 bütçeleri ele alınacak.

Adalet Komisyonu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni müzakere etmek üzere salı günü toplanacak.

Teklife göre, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.

İçişleri Komisyonu salı günü toplanarak Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alınabilecek. İhtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunları da polis amiri olabilecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye AB Delegasyonu, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile SGK AB Mali Yardımlar Dairesi temsilcileri ayrı ayrı sunum yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, perşembe günkü basına kapalı toplantısında gündemindeki konuları ele alacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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