TBMM bugün açılıyor! İnternet Gazeteciliği Yasası salı günü oylanacak

TBMM, 3 aylık tatil sonrası bugün saat 14.00'da açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitap edeceği Meclis'te Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği Yasası, ilk gündem maddesini oluşturuyor. İnternet Gazeteciliği Yasası, ön komisyon görüşmesinin ardından salı günü Genel Kurul'da oylanacak.ANKARA (İGFA) - TBMM, 3 aylık tatil sonrası bugün saat 14.00'da açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitap edeceği Meclis'in ilk gündem maddesi Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği Yasası olacak. Meclis gündeminde ayrıca, icra borçlarının silinmesi, Kur Korumalı Mevzuat Sistemi, doğalgaz destekleri, çalışanlara yardımlar gibi ekonomik konuların içerdiği torba yasa da görüşülecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tarafından saat 14.00'da bileşim açılacak.

Ön komisyon görüşmesinin ardından İnternet Gazeteciliği Yasası, 4 Ekim salı günü Genel Kurul'da oylanacak.

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, internet gazeteciliği yasasının 15 yıldır bekletildiğini, 4 Ekim Salı günü bu yasanın genel kurulda oylanarak yasalaşacağını söyledi.