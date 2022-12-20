TBMM Başkanı Şentop Üsküp'e gitti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e gitti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyet, Üsküp Uluslararası Havalimanı’nda Kuzey Makedonya Meclisi Başkan Yardımcısı Hüsni İsmaili ve Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, iki gün sürecek Üsküp ziyaretinde Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüşecek.

TBMM'nin resmi internet sitesinden aktarılan habere göre Şentop resmi temaslarının ardından Kuzey Makedonya’da Türkçe Bayramı olarak bilinen “Türkçe Eğitim Günü” kutlamaları kapsamında düzenlenen programlara katılacağı bildirildi.

Uluslararası Maarif Okulu'nun Üsküp kampüsünün resmi açılış törenine de katılacak olan Meclis Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelecek

Şentop’a temaslarında, AK Parti Grup Başkanvekili Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu eşlik ediyor.