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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin başarabileceği işti
GÜNDEM 22.07.2022, 18:17
Tahıl sevkiyatı anlaşması sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin hayırlı olması temennisinde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, " Hayırlı olsun. Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti. Büyüksün Türkiye. Tebrikler.. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/MustafaSentop/status/1550494536186593283
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