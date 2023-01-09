TBMM Başkanı Şentop'tan Antalya'da yoğun diplomasi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Antalya’da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi’nin (APA) 13. Genel Kurulu sonrasında bazı ülkelerin Meclis Başkanları ve beraberindeki parlamento heyetleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ilk olarak Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Said Abdullah el-Barkani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olan Yemen ile ikili ilişkilerin daha da ilerletilmesi gerektiğini belirten Şentop, halkın çektiği acıların son bulması ve Yemen'in bir an önce kalıcı barışa, refaha ve huzura kavuşması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bir araya gelerek, bu desteği en üst düzeyde teyit ettiğini anlatan Şentop, Türkiye'nin, Yemen'in toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklediğini vurguladı.

Yemen'de barışa ve siyasi çözüme ancak yerleşik uluslararası parametreler ve anayasal meşruiyet çerçevesinde, diyalog yoluyla ulaşılabileceğini anlatan Şentop, "Yemen'de geçtiğimiz ramazan ayında varılan ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların sonuçsuz kalmasından dolayı üzüntü duyduk. Uzun süredir devam eden ve kötüleşen insani durum karşısında Yemen'de bir an önce ateşkese geri dönülmesini arzu ediyoruz. Ateşkesin sağlanmasını, siyasi çözüme dönük bir sürecin tekrar başlatılması bakımından da gerekli görüyoruz." diye konuştu.

Krizin, insani durumu daha da kötüleştirdiğini dile getiren Şentop, Yemen halkına desteklerinin ve insani yardımların geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de süreceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında süren yakın ilişkilerin yanı sıra APA kapsamında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. TBMM ile Azerbaycan Meclisi arasında daha önceki yıllarda imzalanmış işbirliği protokollerinin güncellenmesi konusu gündeme geldi.

Ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik tavırlarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, uluslararası platformlarda konunun gündeme getirilmesi üzerinde duruldu.

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan üçlü bildirisindeki taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin önemine değinen Şentop, "Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına destek vermektedir.

Daha sonra TBMM Başkanı Şentop, APA 13. Genel Kurulu'na katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

KKTC'nin Türkiye için her zaman ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 2021 Nisan ayında ortaya koyduğu vizyonu kuvvetle desteklediğini ifade etti.