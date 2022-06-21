TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Dacic'le görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic ile görüştü.BURSA (İGFA) - TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı kapsamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Şentop'a Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de eşlik etti.