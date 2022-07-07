TBMM Başkanı Şentop: Özlükten yararlanmak çok yanlış!

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i kastederek, "Meclis'e devam etmemek suretiyle milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış. Bu süreç, TBMM İçtüzüğünde görülen süreler dikkate alınmak suretiyle devam edecek" dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu'nda Meclis personeli ile bayramlaşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Hazırlık Komisyonunun, İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdiği hatırlatılarak değerlenmesi sorulan TBMM Başkanı Şentop, her şeyin, milletin gözü önünde cereyan ettiğini söyledi.

Dokunulmazlık müessesesinin, milletvekillerinin şahsını korumak, milletvekillerine suç işleme kolaylığı veya özgürlüğü tanımak için getirilmediğini dile getiren Şentop, "Dokunulmazlık müessesesi yasama, parlamento faaliyetlerini korumak için var. Parlamentoda daha özgür tartışma yapabilmek ve oylamalar başta olmak üzere faaliyetlerin aksamasını engellemek için getirilmiş. Sürekli de değil; parlamenterlik, milletvekilliği bittikten sonra zaten dokunulmazlığı da kalkmış oluyor ve bu süre içerisinde zaman aşımı işlemiyor." diye konuştu.

Dokunulmazlığın kaldırılması diye de bir müessese olduğuna işaret eden Şentop, "Bazı suçlar bakımından ve bu şekilde bir prosedür içerisinde Genel Kurulca dokunulmazlığın kaldırılması suretiyle yargılamanın önünün açılması müessesesi de var. Burada tabii suçların ağırlığı vesaire gibi hususlar da dikkate alınıyor." dedi.

Şentop, Aydeniz'in, asayişi, düzeni, güvenliği sağlamakla görevli bir polise karşı davranışı ve fiili olduğunu, bunun kamuoyunda infial uyandırdığını vurguladı.

Konuyla ilgili sürecin başlatıldığını hatırlatan Şentop, "Daha sonra benzer yani güvenlik görevlilerine karşı eylemlerden oluşan dosyaların bulunduğu ve bunların birlikte değerlendirildiğini görüyoruz. Her şey milletimizin gözü önünde, herkesin tavrının, tutumunun milletçe takip edildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Şentop'un açıklamaları TBMM'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

Meclis Başkanı Şentop, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlığı hatırlatılarak, "Başkanlık Divanı'nı bu konuyla ilgili toplayacak mısınız?" sorusuna; bu konuda TBMM İçtüzüğüne göre bir sürecin bulunduğuna işaret etti.

Şentop, "Bunu çok açık söyleyeyim. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir durum söz konusuydu. Milletvekilliğinin düşürülmesi ancak kesin hükümle olabilecek bir şey. Yargılama devam edecekti. Meclise devam etmemek suretiyle milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış, bunu çok açıkça yapmak yanlış bir şey. Bu bakımdan bu süreç İçtüzükte görülen süreler dikkate alınmak suretiyle devam edecek" diye konuştu.