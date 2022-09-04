TBMM Başkanı Şentop: İmam Hatipler milletin ihtiyacından doğdu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 19. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılarak davetlilere hitap etti.SİVAS (İGFA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2024 yılında imam hatip liselerinin 100'üncü yılını idrak edeceklerini belirtti.

Gelenek, fonksiyon ve ihtiyaç penceresinden bakıldığında bir eğitim kurumunun 100 yıllık bir maziye sahip olmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Şentop, "İmam hatip okulları ve liseleri, aslında tek bir okul olarak değil, bir okullar zinciri, topluluğu olarak kurulmuştur. Dolayısıyla kurumundan, kurucusundan, yöneticisinden, öğreticisine ve öğrencisine kadar büyük bir camiayı kuşatan ve kapsayan bir kurum olarak 100'üncü yılını idrak edecek. Çok önemli bir yıl dönümü olduğunu ifade etmek, anlatmak isterim." diye konuştu.

Şentop, imam hatip okullarına milletin teveccühünün artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İmam hatipler milletin ihtiyacından doğdu. O ihtiyacın temelinde ise günlük ihtiyaçlarda, medeniyetine ve inancına yabancılaşmadan değişim sağlayabilmek kaygısı ve endişesi vardır. İmam hatip okullarının çok önemli özelliklerinden biri de 1951'den itibaren toplumda dikey hareketliliğin mobilizasyonunu sağlamış olmasıdır. 1950 sonrasında Türkiye esasen çok önemli değişiklikler geçirmiştir. Hepimizin bildiği ve ilk planda şahit olduğu değişiklik, Türkiye'de göstermelik seçimleri geride bırakarak çok partili siyasi hayata geçmiş olmak ve ilk kez tek parti iktidarının yerine, gücünü mili iradeden alan bir partinin ülkeyi yönetmek için başa geçmesidir. En önemli siyasi değişim bu."

İmam hatipliler sayesinde yüz binlerce memleket evladının eğitimlerini farklı alanlarda devam ettirerek ülkedeki sosyal ve siyasi sisteme dahil olduğunu dile getiren Şentop, esasen imam hatip liseleri sadece milletin bazı dini pratiklerini karşılayacak, onlara cevap verecek din adamları yetiştirilmesi meselesiyle ortaya çıkmadığını belirterek, "İmam hatip okulları ve liseleri sadece bir mesleğe yönelik eğitim veren, öğrenci yetiştiren kurumlar değildir. Kanunda buna, 'mesleğe ve yükseköğrenime öğrenci yetiştiren kurumlardır' diyor" dedi.

İmam hatip liselerinin zaman zaman siyasetin bir malzemesi haline geldiğini gördüklerini dile getiren TBMM Başkanı Şentop, inancı ve inanç hassasiyetini, eğitim konusu olamayacak kadar önemsiz gören bazı kişilerin sürekli surette ve kimi zaman insani olan değerleri yok sayan bağnazlıkla imam hatiplileri siyasi tartışmaların konusu haline getirdiğini sözlerine ekledi.

Şentop, kurultayın ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekilerle, Hamidiye Millet Bahçesi'nde bulunan Savaş Atları Müzesi'ni gezdi.