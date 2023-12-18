TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Konya'ya nezaket

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri’nin son günü olan Şeb-i Arus programına katılmak üzere Konya’ya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, program öncesinde Başkan Altay’la bir araya geldi.

Şeb-i Arus programının önemi ve bu özel etkinliğin Konya'ya katkılarının ele alındığı ziyarette TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya'nın manevi atmosferinde gerçekleşecek olan bu önemli programın, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Konya’da ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.