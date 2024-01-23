TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırgızistan'a geçmiş olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız. #Kırgızistan” ifadelerini kullandı.