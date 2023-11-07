TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail zulmü önlenemezse...

Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden birinin insanlık cephesi arasında ittifakın oluşmasını temin etmek olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, herkesi aynı cephede toplanmaya çağırdıklarını belirterek, "İsrail zulmü önlenemezse dünyada hiçbir insan emniyet altında olamaz" dedi.ORDU (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, Valilik tarafından bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Buluşması Programı’nda yaptığı konuşmada, Ordu’nun iyi yetişmiş bir sivil toplum birikimi olduğunu ve bundan istifade etmeyi kentin geleceği için bir öncelik kabul ettiklerini belirtti.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş da katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu tür toplantılarda dile getirilen konuların her birisinin takibini yaparak gerçekleşmesi için de çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, dünyadaki bütün gelişmeleri iyi değerlendirmeye çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hep beraber, bu gelişmelerin ülkenin hayrına olması için gayret ettiklerini bildirdi.

Dünyada çatışmaların, iç gerilimlerin, darbelerin, iktidarların el değiştirmesi gibi konuların ortaya çıkardığı büyük bir türbülansın yaşandığının herkes tarafından görüldüğünü belirten Kurtulmuş, “Şimdi bütün bunların üstüne, belki bunların hepsini daha fazla artıracak yeni bir ateş yakılmıştır. Kötülüğün başyapıtı olarak, kötülüğün dünyada şimdiye kadar Hazreti Adem'den bu yana insanoğlu yaşadığı en büyük kötülük senaryosu olarak, İsrail maalesef Gazze'deki insanları ölüme mahkum etmek üzere kollarını sıvamış vaziyette. Ölenlerin sayısı 10 bini geçti. Biz burada konuşurken belki yüzlerce masum çocuk daha hayattan koparıldı, belki yüzlerce yaşlı insan hayattan koparıldı. Hastaneler artık çalışmıyor. İnsanlar elleriyle neler yapabilirse, tıbbi malzemeler olmadığı için bir şekilde yaralılarına müdahale etmeye çalışıyor. Suyun, elektriğin, yakıtın, ekmeğin olmadığı 2,3 milyon insanın köşeye sıkıştırıldığı bir yer Gazze. Ama bundan daha acısı, sadece orada o soykırım boyutlarına ulaşmış katliamı yapanlar sorumlu değildir, bunu görmezden gelen ya da bunu bir bilgisayar başında savaş oyunu oynarmış gibi seyreden bütün insanlık da bunun suçlusudur" diye konuştu.

“DÜNYANIN BU YARDIMI YAPMASI İÇİN NİYE MÜSAADE ETTİRMİYORSUNUZ?”

İsrail'in faşist yöneticilerine karşı, İsrail'in insanlıktan nasibini almamış Netanyahu ve Likud cephesi yöneticilerine Batı ülkelerinin nasıl destek verdiğinin görüldüğünü söyleyen Kurtulmuş, “Amerika Birleşik Devletleri en büyük uçak gemisini buraya niye gönderdi? Madem gemiyi göndermeyi biliyorsun da bir gemi de insanlar için tıbbi malzeme, ihtiyaç malzemesi getir de Gazze limanlarından o malzemeleri soksana. O gemiyi oraya getirerek bütün bölge ülkelerini, bütün dünya halklarını tehdit etmeyi biliyorsun da Gazze'de insanlık can çekişirken, bütün insanlar maalesef yok oluşa doğru sürüklenirken niye bu yardımın yapılmasını sağlamıyorsunuz? Bırakın siz yapmıyorsunuz, dünyanın bu yardımı yapması için niye müsaade ettirmiyorsunuz? Bütün bunların üstüne maalesef gelir gelmez söyledikleri şey nedir? İsrail'e bir kırmızı çizgi çekmiyoruz. ‘Yani vur vurabildiğin kadar, öldür öldürebildiğin kadar.’ Bu sürdürülebilir bir durum değildir. İnsanlığın bittiği yerdir.” diye konuştu.

Filistin meselesinde öncelikle acil yardımların ulaştırılması, ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm için gayret sarf edilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, siyasi olarak meselelerin çözümünün kolay olmadığını bildiklerini vurguladı.