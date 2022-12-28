Son Dakika

TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdi

GÜNDEM 28.12.2022, 18:49
TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını belirterek, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili bir soru üzerine TBMM Başkanı Şentop, bu konuda karar yetkisinin hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanı'nda olduğunu ifade ederek, "Meclis karar alırsa o zaman seçimin tarihini de belirler diyor. YSK bakımından da bir takvimi var. Makul süre 60 gün falandır. Eğer Cumhurbaşkanı karar alırsa karardan 60 günden sonraki ilk pazardır seçim tarihi. Bu karar Meclis'ten de Cumhurbaşkanı'ndan alınabilir." diye konuştu.

TBMM resmi internet sitesinde basın sohbetinin detayları paylaşıldı.

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili Anayasa'nın 101. maddesinin bütünüyle değiştiğini, yeni 101. maddenin eski maddeyi yürürlükten kaldırdığını ve yeni düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı'nın iki defa seçilebileceğini bildirdi. Şentop, "Bu açıdan şu an bir sorun yok. Ancak ikinci dönem olduktan sonra mevzu olabilir. Yani 2028'de Meclis seçimleri yenileme kararı alırsa o zaman aday olması konuşulabilir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi üzerine başlayan ceza yasalarından hakaret suçunda siyasi yasağın kaldırılması yönündeki tartışmaları da değerlendiren Şentop, bu konuda Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini söyledi.

Şentop, bir soru üzerine, 2022'nin en önemli olayının Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu; savaşın, başta gıda ve enerji gibi konularda bölgeyi ve dünyayı olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini söyledi. Türkiye açısından 2022'nin en önemli konularının; doğal gaz keşifleri, yerli ve milli elektrikli araç Togg'un üretilmesi olduğunu aktaran Şentop, ayrıca gittikleri her ülkede Türkiye'nin tahıl koridoru konusundaki rolünden övgüyle bahsedildiğine dikkati çekti. Şentop, "Bana göre 2022'de dünyada öne çıkan en önemli ülke Türkiye'dir, şahıs olarak da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama sadece kendi mahallesinden dünyaya bakabilenlerin bunu görebilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e barışa katkısından dolayı UNESCO tarafından bir ödül verildiğini anımsatarak, "Neler yapılmış diye bakıyorsunuz, bir şeyler var ama bizim büyükşehir belediye başkanımız bile ondan daha fazlasını yapmış. 2022 yılı için en önemli konu Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması ve etkilerinin azaltılması yönündeki gayretlerdir. Bunu yapan da tek ülke var; o da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız. Bizim dışımızda bunu yapan yok. Tarafsız ve ön yargısız bir değerlendirme yapılması gerektiğinde bu hakkın teslim edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI...

Şentop, ailesi ve yakınlarının da aralarında olduğu binlerce vatandaşın başörtüsü yasağı dolayısıyla mağdur olduğunu, 28 Şubat sürecinde üniversitelerde ikna odalarının kurulduğunu anlattı. Bütün siyasi partilerin bu konunun kalıcı olarak çözülmesinde mutabık olduğuna dikkati çeken Şentop, "Rahmetli Turgut Özal döneminde kanun yapıldı. Anayasa Mahkemesi çıkan kanunu reddetti. Eğer kanunla getirirseniz bir başkası kanunla özgürlüğü kaldırılabilir. Bunun için eğer sorun kalıcı olarak çözülmek isteniyorsa Anayasa değişikliğiyle olması gerekir. 400'ün üzerinde bir oyla Meclis'ten geçebileceğini düşünüyorum. Böylece bu sorun çözülmüş olur. Meclis'te 400'ün üzerinde oyla geçerse referanduma gitmez. Cumhurbaşkanımızın da referanduma götürmeyeceği kanaatindeyim." diye konuştu.

İmza attığı Anayasa değişiklik teklifi konusunun "başörtüsü" olduğunu anımsatan Şentop, "Bu tür itirazlarının hukuki hiçbir dayanağı olmadığı gibi Meclis uygulamasında da bir dayanağı yok. İnsanın aklına 'Şimdi niye itiraz ediyorsunuz?' sorusu geliyor. Tek bir şey kalıyor geriye. Anayasa değişikliğinin konusu başörtüsü... Bundan rahatsızlık duyan arkadaşlar, itirazlarını doğrudan oraya yapamıyorlar 'Meclis başkanı niye imzaladı?' diye yandan dolanarak itiraz ediyorlar. Bunu çok açık bir şekilde başörtüsü ve dini sembollere karşı düşmanlığın bir tezahürü olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, EYT ile ilgili teklife ilişkin ise çalışmaların devam ettiğini, teklifin bu hafta veya gelecek hafta Meclis'e sunulabileceğini belirtti.

Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının sayısına ilişkin bir başka soruya ise Şentop, "Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarının sayısına baktığımızda ciddi bir problem var. Meclis'te her zaman önemli dosya sayıları olmuş ama bu dönemde olduğu kadar Meclis'te çok sayıda dosya yok. Bu dosyaların önemli bir kısmı milletvekili olmadan önceki devam eden kovuşturma ve soruşturmalarla ilgili. Bu durumun Meclis için iyi bir durum olmadığını söylüyorum. Burada 'Daha önce neden bu kadar olmuyordu? sorusu sorulabilir. Milletvekili aday gösterme ile ilgili seçim kanununda sınırlamalar var. Ve kesin hüküm varsa milletvekili adayı olamıyor. Daha önce siyasi partiler araştırma yapmış ve böyle ihtimali olanları aday yapmamışlar. Şimdi ise sanki dokunulmazlığı bir zırh olarak kullanmak suretiyle milletvekillerin yargılanmasını, ceza almasını engellemek için milletvekilliğini istismar etme gibi bir yaklaşım var." diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 32
2. Galatasaray 14 30
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 15 16
12. Antalyaspor 14 16
13. Giresunspor 14 16
14. Kasımpaşa 14 15
15. Hatayspor 15 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. Ümraniye 15 10
19. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Fulham 16 22
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4