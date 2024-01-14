TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Bursa'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu araştırma çalışmaları kapsamında Bursa'da incelemelerde bulundu ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün faaliyetleri, sektörde yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM çatısı altında kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını Bursa'da sürdürüd.

Komisyon Başkanvekili Giresun Milletvekili Nazım Elmas başkanlığında, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'ndan oluşan komisyon Gemlik ilçesinde bulunan kayıkhane ve balıkçı barınağında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Kurşunlu Balıkçı Barınağı'na geçen komisyon buradaki incelemelerin ardından sektör paydaşlarıyla istişare toplantısına katıldı. İnceleme ve araştırma çalışmalarına Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da eşlik etti.

Başkanvekili Elmas, kooperatif ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında incelemelerin bu ayağında çalışmalara Çanakkale'den başladıklarını, Balıkesir ve Bursa'nın ardından Yalova ve Kocaeli illerinde devam edeceklerini belirtti. Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonunun ziyaret ettiği illerde hem su ürünlerine ait önemli tesisleri, balıkçı barınaklarını ve limanları ziyaret ettiğini hem de sorunların ve çözüm önerilerinin birebir muhatabı olan sektör paydaşlarıyla istişare ettiğini anlatan Başkanvekili Elmas, Türkiye'de su ürünleri denildiğinde akla ilk gelenin balıkçılık olduğunu belirtirken, bununla birlikte birçok yan işin olduğunu bildiklerini söyledi.

Sektörünün sorunlarıyla alakalı komisyon sorunların tespiti, mümkün olan ilk fırsatta mevcut sorunları en aza indirmek ve hayatı biraz daha kolaylaştırmak bu sektörden hayatını kazanan sektör mensuplarının işlerini sürdürülebilir halde devamını sağlamak noktasında tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu kaydeden Elmas, "Bu kapsamda burada söz alan arkadaşlarımızın taleplerini, önerilerini, isteklerini dinleyeceğiz. İsteklerinizi bize mail olarak da bize sunabilirsiniz. Bütün söyledikleriniz Meclis Araştırıma Komisyonu çalışmaları içerisinde yer alacak. Maksadımız, tamamen sektörün sorunlarını ortaya koymak ve çözüm üreterek buna ait bir çalışmayı mevzuat kapsamında gerçekleştirmeye bir zemin hazırlamak." diye konuştu.

Toplantıda sektör temsilcileri, komisyon üyelerine yaşadıkları sorunları, istek ve çözüm önerilerini aktardı.