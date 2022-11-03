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TBMM Araştırma Komisyonu TTK'nın sunumunu aydınlatıcı bulmadı

GÜNDEM 03.11.2022, 13:47
TBMM Araştırma Komisyonu TTK'nın sunumunu aydınlatıcı bulmadı

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak. Amasra'daki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin soruları yanıtlayan TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz'ın sunum ve açıklamalarının "yeterince aydınlatıcı" olmadığı kanaatine varan Komisyon, Kiraz'ın tüm soruları not alarak gelecek hafta yeniden detaylı bilgi vermesini istedi.ANKARA (İGFA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında dün ikinci toplantısını yaptı.

Komisyon Başkanı Yıldız, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için çalıştıklarını, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini dinlediklerini, bugün de konuyla ilgili uzman akademisyenleri dinleyeceklerini kaydetti.

Amasra'daki maden ocağında inceleme yapacaklarını ve maden şehitlerinin aileleriyle görüşeceklerini belirten Yıldız, "Komisyonumuzda, Mecliste grubu bulunan tüm partilerin mensupları olarak aynı hassasiyetle, kendimizi yargının yürütmenin yerine koymadan, hüküm cümlelerini kullanmadan konuşmalarımızı yapacağız ve araştırma raporunun sonucunu kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Bu arada komisyonda, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ve bazı TTK yetkilileri, kurumun mevzuatı, yapısı ve çalışmalarıyla ilgili sunum yaptıktan sonra Amasra'daki maden ocağında yaşanan kazaya ilişkin soruları yanıtladı.

Kiraz, Amasra'daki maden ocağındaki ana aspiratörün 1978'de kurulduğunu ve 11 bin metreküp/dakika kapasitesi olduğunu kaydetti.

'YENİ ASPİRATÖR OLSAYDI DA SONUÇ DEĞİŞMEZDİ'

Mevzuata göre aspiratörün çift yönlü çalışması gerektiğini anlatan Kiraz, "Aspiratörün kapasitesi yetersiz değil ama mevzuat çift yönlü çalışmasını istiyor. Yeni aspiratör için ihale yapıldı ancak süreç pandemiye denk geldi. O dönemde firma malzeme tedarikinde sorun yaşandığını söyledi. Sonra uygun teklifler olmadığı için ihale 3 kere tekrar edilmek zorunda kaldı. 18 Ekim 2021'de yeni sözleme imzalandı. Firma taahhüt süresi içerisinde yurt dışından gelecek malzemeyi temin edemediği gerekçesiyle süre uzatımı istedi. Süre uzatımı verdik. Sonra tekrar süre uzatımı talep edildi. Firma en son eksiklikleri tamamladığını, sahaya getirip montaj yapacağını söyledi ama bu özel durum yaşandı" dedi.

Yeni aspiratörün bu tür bir kazaya etkisinin olmayacağını aktaran Kiraz, "Bizim kendi öngörümüz, incelemeler ve eldeki veriler havalandırmadan kaynaklanan bir kaza olmadığı şeklinde. Mevzuat, acil bir durumda ve ihtiyaç halinde emiş yerine itiş yapabilen bir aspiratör olmasını öngörüyor. Ancak böyle bir aspiratör olsaydı bile kazaya etkisi olmazdı" diye konuştu.

Kazanın, TTK tarafından da araştırıldığını anlatan Kiraz, "Elimizdeki kayıtlı veriler, işçilerin ifadeleri ve diğer verilerle süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Uzman arkadaşlarımız bir araya gelip farklı senaryoları değerlendirmeye çalışıyor. Adım adım, aşama aşama değerlendirme yapılıyor." dedi.

Komisyon Başkanı Yıldız, sunum ve açıklamaların "yeterince aydınlatıcı" olmadığı kanaatine vardıklarını belirterek TTK Genel Müdür Yardımcısı Kiraz'ın tüm soruları not almasını ve gelecek hafta yeniden Komisyonda detaylı olarak bilgi vermesini istedi.

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