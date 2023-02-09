TBMM Arama Kurtarma Ekibi de deprem bölgesinde

AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, TBMM de itfaiye ekipleri ve sivil savunma uzmanlarıyla dahil oldu.ANKARA (İGFA) - TBMM itfaiyecileri ve savunma uzmanlarından oluşan 31 kişilik ekip, AFAD’ın yönlendirdiği Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katkı veriyor.

Bu arada TBMM Başkanlığı'nın başlattığı ayni yardım kampanyasında toplanan acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan TIR da yine AFAD’ın yönlendirmesiyle yardım malzemelerini Hatay’da vatandaşlara ulaştırdı.

Malzemeler AFAD tarafından bölgedeki vatandaşlara dağıtılırken, kampanyada yardım toplama süreci devam ettiği ve AFAD’ın, bölgedeki ihtiyaca göre belirlediği malzemeler, koordineli şekilde bölgeye ulaştırılmaya devam edeceği öğrenildi.