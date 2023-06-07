TBMM 30. Başkanı'nı seçti... Yeni Başkan Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş üçüncü turda 321 oyla meclis başkanı seçildi. Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Meclis Başkanı oldu.ANKARA (İGFA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, bugün mecilste yapılan 3. turda 321 oy alarak meclis başkanı seçildi.

İlk turda 317, ikinci turda 321 oy almasına karşı 400 oy alamadığı üçüncü tur seçimlerine kalan Numan Kurtulmuş, üçüncü tur için gereken 301 oy yerine 321 oy alarak meclis başkanı seçildi.

Geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından üçüncü tur sonuçlarının açıklanması sonrasında Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için teşekkür konuşması yaptı.

Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın güçlü bir şekilde gerçekleşmesi için mücadelelerini vereceklerini belirten Kurtulmuş, Meclis başkanlığı görevini tüm siyasi partilerle diyalog içinde sürdüreceğimin bir kere daha altını çizdi.

Anayasa'nın kendisine verdiği tarafsız ilkesi içerisinde bütün siyasi partilerle diyalog içerisinde sürdüreceğini söyleyen Kurtulmuş, önlerinde çetin meseleler olduğunu belirterek, "Tartışmayı en yüksek perdeden yaparak ama asla ve asla buradan fikirlerimizi söyleyeceğimize inancım tamdır. Bu meclis Cumhuriyetin ikinci yüzyıl meclisidir. Türkiye'de halen darbe döneminin izlerini taşıyan bu anayasadan kurtulmalıdır. Milletimizin bizden beklentilerinden biri yeni anayasadır" mesajı verdi.

#CanlıYayın

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi teşekkür konuşmamız.

https://t.co/LO0PfGjeRH — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 7, 2023