TBMM, 21 Şubat'a kadar ara verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verileceğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerini deprem bölgelerine gönderdiklerini belirtti.

Elitaş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda, TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldıklarını duyurdu.