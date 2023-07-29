TBB’nin Strateji ve Vizyon Ofisi hizmete alındı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB), İstanbul’da bulunan yeni ofisi Başkan Yücel Yılmaz’ın katıldığı törenle hizmete alındı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB), İstanbul’un Eyüp ilçesinde yer alan yeni ofisi düzenlenen törenle hizmete alındı. “Strateji ve Vizyon Ofisi” olarak kullanılacak birimin açılış törenine TBB ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra, UN-HABITAT İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, TBB encümen üyeleri ile Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcıları Halil İbrahim Azak, Dr. Ramazan Özcan Yıldırım, Dr. Ahmet Kazan ve Kayhan Özüm de katıldı.

Düzenlenen törende konuşma yapan Başkan Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliğini “Türkiye’de tek, dünyada birinci” olarak niteledi. Yeni ofisin yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası ölçekte temsil edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve etkin bir koordinasyonla buluşturulması adına yapılan çalışmalara hız kazandıracağını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine bin 391 belediyeyle birlikte emin adımlarla ilerleneceğine dikkat çekti. TBB’nin 1945’ten bu yana yerel yönetimler için bir ekol olduğuna değinen Başkan Yücel Yılmaz, Strateji ve Vizyon Ofisi olarak hizmet verecek yeni birimin önemli çalışmalara imza atacağını söyledi.