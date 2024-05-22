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TBB Meclisinde Manisa’yı temsil edecek üyeler belli oldu

Yerel seçimlerin ardından yeni dönemde, Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) Manisa’yı temsil edecek üyelerin seçimi gerçekleştirildi Divan başkanlığını yürüten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Seçilen üyelerin, Manisa’mızı en güzel şekilde Türkiye Belediyeler Birliği’nde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi MANİSA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği’nde Manisa’yı temsil edecek üyelerin seçimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı Toplantıda, Divan Başkanlığı’nı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek yaparken, Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da kâtip üye olarak yer aldı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Manisalı hemşerilerimizin büyük desteğiyle şehrimizin 1,5 milyona yaklaşan nüfusuna hizmet vermek için yoğun bir çalışma içindeyiz Bugün de Türkiye Belediyeler Birliği’nde Manisa’mızı temsil edecek üyelerin belirlenmesi için bir aradayız Tarihi bir zaferle hemşerilerimizin gönlünü kazandık Bizlere büyük bir güven gösteren halkımıza karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için çok büyük özveriyle çalışıyoruz” dedi HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ ETTİKonuşmasının son bölümünde, yapılacak olan üye seçimlerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden Başkan Zeyrek, “Bildiğiniz gibi, Türkiye Belediyeler Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 20'nci maddesine göre ülke düzeyinde kurulmuş ve bütün belediyelerin doğal üye olduğu bir mahalli idare birliğidir Bu kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca TBB Meclisi; büyükşehir il merkezi ve nüfusu 100 000 ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanlarından oluşan doğal üyeler ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek diğer üyelerden oluşmakta Birazdan gerçekleştireceğimiz seçimde, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisine, ilimizin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerin yüzde 80'i belediye başkanlarımızdan, yüzde 20'si ise belediye meclis üyelerimizden seçilecek Asıl üyelerin yarısı kadar da yedek üye seçeceğiz Ben şimdiden yapacak olduğumuz seçimlerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor; Manisa’mızı en güzel şekilde Türkiye Belediyeler Birliği’nde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerinde bulundu  TBB MECLİSİ’NE SEÇİLEN 10 ÜYEBaşkan Zeyrek’in konuşmasının ardından Divan Başkanlığı’na verilen tek liste oylamaya sunuldu Kapalı zarf usulü yapılan oylamada, asil üyeliklere, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Belediye Meclis Üyeleri Gülden Erhun ve Erdinç Yavaşlı seçildi Yedek üyeliklere ise, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Belediye Meclis Üyeleri Lütfi Akdağ, Emine Koç ve Fırat Honaz seçildi  TBB MECLİSİNDE MANİSA’YI TEMSİL EDECEK DOĞAL ÜYELERÖte yandan nüfusu 100 binden fazla olan belediye başkanlarının doğal üye olması dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban da, Türkiye Belediyeler Birliği’nde Manisa’yı temsil edecek üyeler arasında yer aldı

GÜNDEM 22.05.2024, 16:14
TBB Meclisinde Manisa’yı temsil edecek üyeler belli oldu

Yerel seçimlerin ardından yeni dönemde, Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) Manisa’yı temsil edecek üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Divan başkanlığını yürüten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Seçilen üyelerin, Manisa’mızı en güzel şekilde Türkiye Belediyeler Birliği’nde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği’nde Manisa’yı temsil edecek üyelerin seçimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, Divan Başkanlığı’nı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek yaparken, Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da kâtip üye olarak yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Manisalı hemşerilerimizin büyük desteğiyle şehrimizin 1,5 milyona yaklaşan nüfusuna hizmet vermek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bugün de Türkiye Belediyeler Birliği’nde Manisa’mızı temsil edecek üyelerin belirlenmesi için bir aradayız. Tarihi bir zaferle hemşerilerimizin gönlünü kazandık. Bizlere büyük bir güven gösteren halkımıza karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek için çok büyük özveriyle çalışıyoruz” dedi.

HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ ETTİ Konuşmasının son bölümünde, yapılacak olan üye seçimlerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni eden Başkan Zeyrek, “Bildiğiniz gibi, Türkiye Belediyeler Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 20'nci maddesine göre ülke düzeyinde kurulmuş ve bütün belediyelerin doğal üye olduğu bir mahalli idare birliğidir. Bu kanunun aynı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca TBB Meclisi; büyükşehir il merkezi ve nüfusu 100.000 ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanlarından oluşan doğal üyeler ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek diğer üyelerden oluşmakta. Birazdan gerçekleştireceğimiz seçimde, Türkiye Belediyeler Birliği Meclisine, ilimizin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerin yüzde 80'i belediye başkanlarımızdan, yüzde 20'si ise belediye meclis üyelerimizden seçilecek. Asıl üyelerin yarısı kadar da yedek üye seçeceğiz. Ben şimdiden yapacak olduğumuz seçimlerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor; Manisa’mızı en güzel şekilde Türkiye Belediyeler Birliği’nde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum” ifadelerinde bulundu.
 

TBB MECLİSİ’NE SEÇİLEN 10 ÜYE Başkan Zeyrek’in konuşmasının ardından Divan Başkanlığı’na verilen tek liste oylamaya sunuldu. Kapalı zarf usulü yapılan oylamada, asil üyeliklere, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Belediye Meclis Üyeleri Gülden Erhun ve Erdinç Yavaşlı seçildi. Yedek üyeliklere ise, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Belediye Meclis Üyeleri Lütfi Akdağ, Emine Koç ve Fırat Honaz seçildi. 

TBB MECLİSİNDE MANİSA’YI TEMSİL EDECEK DOĞAL ÜYELER Öte yandan nüfusu 100 binden fazla olan belediye başkanlarının doğal üye olması dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban da, Türkiye Belediyeler Birliği’nde Manisa’yı temsil edecek üyeler arasında yer aldı. 

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