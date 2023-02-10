TBB: 'Kasten öldürme' suçundan yargılansınlar!

Türkiye Barolar Birliği (TBB), depremde yıkılan binaların yapımında görev alan yetkili ve sorumlu müteahhitler, görevliler ile yıkılan binaların projelerine onay veren, denetlemeyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) yıkılan binaların sorumluları için suç duyurusunda bulundu.

TBB, yetkili ve sorumlu olan müteahhitler, görevliler, yıkılan binaların projelerine onay veren, denetimleri gerektiği şekilde gerçekleştirmeyen idari görevliler başta olmak üzere ilgisi olan tüm şüphelilerin tespiti ve haklarında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Tespit edilecek sorumluların Türk Ceza Kanunu’nun 'kasten öldürme' başlıklı 81. maddesi ve 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' başlıklı 83. maddesi uyarınca yargılanması istendi.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kast unsurunun Yargıtay 12. Dairesinin içtihadına atıfla olası kast çerçevesinde ele alınarak değerlendirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 43/2. maddesinde yer alan zincirleme suç kavramı da tartışılarak, soruşturmada bu maddenin de dikkate alınması gereği vurgulanmıştır. Delillerin yok olmaması ve karartılmaması için numunelerin alınması ve incelenmesi dahil, yürütülecek tüm işlemlerde gönüllü ve alanında uzman meslektaşlarımızdan oluşturulacak komisyon ile teknik bilgiye sahip meslek örgütleriyle iş birliği içerisinde sağlıklı bir soruşturma süreci yürütülmesinin temini ve tüm şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlanmış olup, cezasızlığın önlenmesi için gerek soruşturma gerekse kovuşturma süreci etkin şekilde takip edilecektir" denildi.

Her il için ayrı başvurunun yapıldığı dilekçeyi okumak için tıklayabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI'NA AÇIK ÇAĞRI: GÖNÜLLÜ GÖREV ALMAYA HAZIRIZ

Öte yandan Adalet Bakanlığı'na açık çağrı da yapan Türkiye Barolar Birliği, ileride yapılacak hukuki başvurularda şüphelilerin ve kusur durumlarının tespiti için, gönüllü avukatlar ve mühendislerden oluşan uzman heyetler tarafından delil tespitinin enkaz kaldırma çalışmalarından önce hemen şimdi yapılmasının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, "Etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için binlerce meslektaşımızla birlikte gönüllü olarak görev almaya hazırız" mesajı verildi.