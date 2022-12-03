TBB'den Kütahya mesaisi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erdinç Sağkan, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Kütahya'ya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erdinç Sağkan, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Nazik karşılama ve misafirverliği için Işık’a teşekkür eden TBB Başkanı Sağkan, Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Ziyaret için teşekkür eden Kütahya Belediye Başkanı Işık, göreve yeni seçilen Sağkan’a görevinde başarılar diledi.