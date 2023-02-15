TBB'den depremzedeler için hukuk rehberi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) hukuki bilgi ve tecrübesiyle depremden etkilenen yurttaşların yanında yer almaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - TBB tarafından hazırlanan “Depremzedeler için hukuk rehberi' vatandaşların kullanımına sunuldu.

Bu kapsamda ilk olarak 1999 depremi sonrasında hazırlanan “Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi”ni, değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda yeniden değerlendirerek güncelledi.

Rehber gerek Ceza Hukuku yönünden gerekse Özel Hukuk veya Kamu Hukukunun farklı alanları yönünden vatandaşların haklarını ayrıntılı olarak açıklıyor.

Rehbere ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.