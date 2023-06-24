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TB2 SİHA'dan nokta atışı
GÜNDEM 24.06.2023, 11:49
Bayraktar TB2 SİHA, parçacık etkili ve zırh delici hibrit harp başlıklı atış testinde hedefleri nokta hassasiyetiyle vurdu.İSTANBUL (İGFA) - TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün Twitter üzerinden, 'Bozok yine kendini kanıtladı!' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA’dan yapılan parçacık etkili ve zırh delicili hibrit harp başlıklı atış testinde nokta hassasiyetiyle hedefinde.
Yıl içinde teslimatı yapılacak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok, asimetrik savaş ortamında etkin ve stratejik savunma sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.
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