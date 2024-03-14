Tavuk eti üretimi 203 bin 64 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,84 milyar adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında en çok üretim hindi etinde oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kümes Hayvancılığı Üretimi'ne ilişkin Ocak ayı verilerini açıkladı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,0 arttı, hindi eti üretimi yüzde 33,3 arttı.

Bir önceki ay 1 milyar 855 milyon 505 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 1 milyar 837 milyon 648 bin adet oldu.