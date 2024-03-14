Son Dakika
Tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 arttı
Tavuk eti üretimi 203 bin 64 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,84 milyar adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında en çok üretim hindi etinde oldu.ANKARA
GÜNDEM 14.03.2024, 18:00
Tavuk eti üretimi 203 bin 64 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,84 milyar adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında en çok üretim hindi etinde oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kümes Hayvancılığı Üretimi'ne ilişkin Ocak ayı verilerini açıkladı.
Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,3 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,0 arttı, hindi eti üretimi yüzde 33,3 arttı.
Bir önceki ay 1 milyar 855 milyon 505 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yüzde 1,0 oranında azalarak 1 milyar 837 milyon 648 bin adet oldu.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|29
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|29
|42
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|29
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. A.Demirspor
|29
|36
|11. Samsunspor
|29
|36
|12. Alanyaspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|29
|36
|14. Konyaspor
|29
|32
|15. Gaziantep FK
|29
|31
|16. Ankaragücü
|29
|30
|17. Hatayspor
|29
|30
|18. Karagümrük
|29
|29
|19. Pendikspor
|29
|26
|20. İstanbulspor
|29
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|26
|61
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Kocaelispor
|26
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Ahlatçı Çorum FK
|26
|42
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|26
|41
|9. Gençlerbirliği
|26
|37
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Manisa FK
|26
|31
|12. Keçiörengücü
|26
|31
|13. Ümraniye
|26
|30
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|28
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|28
|24
|18. Luton Town
|28
|21
|19. Burnley
|28
|14
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|69
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|28
|43
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
|28
|36
|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Sevilla
|28
|28
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|28
|22
|19. Granada
|27
|14
|20. Almeria
|28
|10
Röportaj & Söyleşi Tümü